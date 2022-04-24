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Кабель КВВГ 27х1,5

КВВГ 27х1,5
0.103
км
ООО «Уралкабельпром»
Пермь
КВВГ 27х1,5
1.015
км
ООО «50 Герц»
Пенза
КВВГ 27х1,5
0.015
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГ 27х1,5
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГ 27х1,5
0.040
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГ 27х1,5
3.563
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГ 27х1,5
0.126
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГ 27х1,5
0.395
км
468 200,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГ 27х1,5
0.375
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГ 27х1,5
0.375
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
КВВГ 27х1,5
0.008
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГ 27х1,5
0.016
км
ООО «Кабель комплект»
Челябинск
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