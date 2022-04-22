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Кабель КВВГ 27х1,0

КВВГ 27х1,0
0.503
км
ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КВВГ 27х1,0
0.004
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГ 27х1,0
0.011
км
ООО «Элкаб»
Екатеринбург
КВВГ 27х1,0
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГ 27х1,0
0.163
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГ 27х1,0
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГ 27х1,0
0.226
км
383 600,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГ 27х1,0
0.057
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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