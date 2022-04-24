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Кабель КВВГ 19х2,5

КВВГ 19х2,5
0.021
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГ 19х2,5
0.032
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГ 19х2,5
0.284
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГ 19х2,5
0.038
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГ 19х2,5
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГ 19х2,5
0.010
км
ООО «ТД Главмосщит»
Москва
КВВГ 19х2,5
0.323
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГ 19х2,5
0.323
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
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