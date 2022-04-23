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Кабель КВВГ 19х1,0

КВВГ 19х1,0
0.031
км
ООО «Уралкабельпром»
Пермь
КВВГ 19х1,0
0.074
км
ООО «ТК ЭнергоРесурс»
Архангельск
КВВГ 19х1,0
0.028
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГ 19х1,0
0.048
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГ 19х1,0
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГ 19х1,0
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГ 19х1,0
0.130
км
ООО «Элетех»
Пермь
КВВГ 19х1,0
1.580
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГ 19х1,0
1.186
км
276 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГ 19х1,0
0.010
км
АО «Кабельные Системы»
Краснодар
КВВГ 19х1,0
0.036
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГ 19х1,0
0.050
км
ООО «ЭлектроСнаб»
Нижний Новгород
КВВГ 19х1,0
0.100
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГ 19х1,0
0.021
км
ООО «Кабель комплект»
Челябинск
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