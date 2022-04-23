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Кабель КВВГ 14х2,5

КВВГ 14х2,5
0.217
км
ООО «Уралкабельпром»
Пермь
КВВГ 14х2,5
0.382
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГ 14х2,5
0.014
км
ООО «Горизонт»
Щелково
КВВГ 14х2,5
0.086
км
АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
КВВГ 14х2,5
0.678
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГ 14х2,5
0.492
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГ 14х2,5
0.285
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГ 14х2,5
0.477
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГ 14х2,5
0.093
км
409 600,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГ 14х2,5
0.034
км
230,62 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВВГ 14х2,5
0.510
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГ 14х2,5
0.000
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
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