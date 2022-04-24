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Кабель КВВГ 14х1,0

КВВГ 14х1,0
0.385
км
68,50 RUB
ООО «ПрофЭнергоКабель»
Челябинск
КВВГ 14х1,0
0.012
км
ООО «50 Герц»
Пенза
КВВГ 14х1,0
0.017
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГ 14х1,0
0.120
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КВВГ 14х1,0
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГ 14х1,0
0.106
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГ 14х1,0
0.176
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГ 14х1,0
0.188
км
ООО «ПКК»
Уфа
КВВГ 14х1,0
0.067
км
ООО «КабельГрупп»
Уфа
КВВГ 14х1,0
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГ 14х1,0
0.055
км
ООО «ТелеКабель»
Казань
КВВГ 14х1,0
1.170
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГ 14х1,0
0.721
км
186 800,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГ 14х1,0
0.202
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГ 14х1,0
0.314
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГ 14х1,0
0.048
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
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