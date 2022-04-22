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Кабель КВВГ 10х4,0

КВВГ 10х4,0
0.160
км
ООО «Элетех»
Пермь
КВВГ 10х4,0
0.021
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГ 10х4,0
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГ 10х4,0
0.163
км
454 700,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГ 10х4,0
0.410
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГ 10х4,0
0.545
км
ООО Промресурс
Рыбинск
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