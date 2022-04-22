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Кабель КВВГ 10х2,5

КВВГ 10х2,5
0.130
км
ООО ТД «ЛипарКабель»
Тула
КВВГ 10х2,5
0.016
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГ 10х2,5
0.335
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГ 10х2,5
0.683
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГ 10х2,5
1.845
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГ 10х2,5
0.236
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГ 10х2,5
0.034
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КВВГ 10х2,5
0.311
км
284 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГ 10х2,5
0.250
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГ 10х2,5
0.250
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
КВВГ 10х2,5
1.025
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
КВВГ 10х2,5
0.041
км
ООО «Этеком»
Санкт-Петербург
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