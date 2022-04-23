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Кабель КВВГ 10х1,5

КВВГ 10х1,5
0.033
км
ООО «Уралкабельпром»
Пермь
КВВГ 10х1,5
0.222
км
ООО «ТК ЭнергоРесурс»
Архангельск
КВВГ 10х1,5
0.019
км
74,28 RUB
ООО «ОМ»
Нижний Новгород
КВВГ 10х1,5
0.137
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГ 10х1,5
0.047
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГ 10х1,5
0.150
км
АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
КВВГ 10х1,5
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГ 10х1,5
0.150
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГ 10х1,5
0.321
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГ 10х1,5
1.208
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Москва
КВВГ 10х1,5
0.027
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГ 10х1,5
8.421
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГ 10х1,5
0.041
км
ООО «ТелеКабель»
Казань
КВВГ 10х1,5
0.030
км
ООО «Элетех»
Пермь
КВВГ 10х1,5
0.748
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГ 10х1,5
3.099
км
187 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГ 10х1,5
0.190
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГ 10х1,5
0.033
км
116,35 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВВГ 10х1,5
0.121
км
185 400,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГ 10х1,5
0.037
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
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