Конструкция кабеля КВВБн 52х1,5

1. Однопроволочная круглая медная жила

2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката

3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке

4. Оболочка из ПВХ пластиката

5. Конструкция элементов защитного покрова:

— Подушка:

крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага

битумный состав или битум

— Броня из стальных оцинкованных лент

— Наружный покров:

негорючий состав

стеклянная пряжа из штапелированного волокна

негорючий состав

покрытие, предохраняющее витки кабеля от слипания