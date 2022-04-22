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Кабель КВВБГ 7х1,0

КВВБГ 7х1,0
0.136
км
АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
КВВБГ 7х1,0
2.497
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВБГ 7х1,0
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВБГ 7х1,0
0.060
км
ООО «Спринтэнерго»
Пермь
КВВБГ 7х1,0
0.104
км
85 700,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВБГ 7х1,0
0.535
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВБГ 7х1,0
0.100
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
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