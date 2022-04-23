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Кабель КВВБГ 5х1,0

КВВБГ 5х1,0
0.081
км
ООО «Уралкабельпром»
Пермь
КВВБГ 5х1,0
0.283
км
АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
КВВБГ 5х1,0
3.630
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВБГ 5х1,0
0.070
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВБГ 5х1,0
3.126
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВБГ 5х1,0
0.310
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
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