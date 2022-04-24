1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката 3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке 4. Оболочка из ПВХ пластиката 5. Конструкция элементов защитного покрова: — Подушка: крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага битумный состав или битум — Броня из стальных оцинкованных лент — Без наружного покрова
Применение кабеля КВВБГ 10х1,5
— Контрольные кабели КВВБГ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ — Марка кабеля КВВБГ изготовлена с учетом возможности монтажа на открытом пространстве, а также в разного типа сооружениях — Кабельное изделие КВВБГ не горит при одинарном монтаже
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Остаток
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