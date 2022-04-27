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Кабель КВВБГ 10х1,0

КВВБГ 10х1,0
0.090
км
АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
КВВБГ 10х1,0
0.138
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВБГ 10х1,0
0.309
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВБГ 10х1,0
0.700
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
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