Конструкция кабеля КВВБбГ 5х1,5

1. Однопроволочная круглая медная жила

2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката

3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке

4. Оболочка из ПВХ пластиката

5. Конструкция элементов защитного покрова:

— Без подушки

— Броня из стальных оцинкованных лент

— Без наружного покрова