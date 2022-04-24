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Кабель КВВБ 7х1,5

КВВБ 7х1,5
0.030
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВБ 7х1,5
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВБ 7х1,5
0.341
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВБ 7х1,5
0.444
км
ООО «НК-Кабель»
Саранск
КВВБ 7х1,5
4.480
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
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