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Кабель КВВБ 5х1,5

КВВБ 5х1,5
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВБ 5х1,5
0.133
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВБ 5х1,5
0.304
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВБ 5х1,5
0.445
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВБ 5х1,5
0.445
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
КВВБ 5х1,5
0.670
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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