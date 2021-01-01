1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката 3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке 4. Оболочка из ПВХ пластиката 5. Конструкция элементов защитного покрова: — Подушка: крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага битумный состав или битум — Броня из стальных оцинкованных лент — Наружный покров: битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав пропитанная кабельная пряжа или стеклянная пряжа из штапелированного волокна битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав покрытие, предохраняющее витки кабеля от слипания
Применение кабеля КВВБ 5х1,0
— Контрольные кабели КВВБ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ — Кабель КВВБ прокладывается в агрессивных средах, в условиях блуждающих токов, а также в обычных помещениях и сооружениях — Не рекомендуется подвергать марку кабеля КВВБ выраженным растягивающим усилиям. При этом бронированное изделие КВВБ выдерживает незначительное удлинение
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