Конструкция кабеля КВВБ 37х0,75

1. Однопроволочная круглая медная жила

2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката

3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке

4. Оболочка из ПВХ пластиката

5. Конструкция элементов защитного покрова:

— Подушка:

крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага

битумный состав или битум

— Броня из стальных оцинкованных лент

— Наружный покров:

битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав

пропитанная кабельная пряжа или стеклянная пряжа из штапелированного волокна

битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав

покрытие, предохраняющее витки кабеля от слипания