1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката 3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде лент из полиамидной, полиэтилентерефталатной плёнки или из крепированой бумаги 4. Конструкция элементов защитного покрова: — без подушки — броня из стальных оцинкованных проволок — наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга

Применение кабеля КВПбШв 7х6,0

— Контрольные кабели КВПбШв предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ

— Применяются для прокладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях), в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабели подвергаются значительным растягивающим усилиям и при наличии опасности механических воздействий на кабели

— Не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы ГОСТ 12176-89)