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Кабель КВПбШв 19х2,5

КВПбШв 19х2,5
0.101
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВПбШв 19х2,5
0.101
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
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