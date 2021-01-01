1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката 3. Заполнение между скрученными изолированными жилами из ПВХ пластиката, наложенное одновременно с разделительным слоем 4. Разделительный слой из ПВХ пластиката 5. Конструкция элементов защитного покрова: — без подушки — броня из стальных оцинкованных проволок — наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга повышенной морозостойкости и пониженной горючести

Применение кабеля КВКбШвнг(A)-ХЛ 5х10

— Контрольные кабели КВКбШвнг(A)-ХЛ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ

— Кабельное изделие КВКбШвнг(A)-ХЛ находит свое применение на открытом воздухе и внутри зданий

— Применяется для монтажа в агрессивных средах, например, при повышенной коррозии, регулярных механических нагрузках

— Часто используется для протяжки в каналах и тоннелях, а также в земле

— Важнейшим достоинством КВКбШвнг(A)-ХЛ является их холодостойкость. Могут без ухудшения своих свойств использоваться при низкой температуре воздуха (ее минимальное допустимое значение зафиксировано на отметке -60ºС)