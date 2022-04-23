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Кабель КВКбШвнг(A)-ХЛ 10х1,0

КВКбШвнг(A)-ХЛ 10х1,0
0.310
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВКбШвнг(A)-ХЛ 10х1,0
0.055
км
АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
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