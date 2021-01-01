Применение кабеля КВКбШвнг(A) 14х1,5

— Контрольные кабели КВКбШвнг(A) предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ

— Кабельное изделие КВКбШвнг(A) находит свое применение на открытом воздухе и внутри зданий

— Кабель КВКбШвнг(A) применяется для монтажа в агрессивных средах, например, при повышенной коррозии, регулярных механических нагрузках

— Продукция КВКбШвнг(A) часто используется для протяжки в каналах и тоннелях, а также в земле