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Кабель КВКбШвнг 7х1,0

КВКбШвнг 7х1,0
0.095
км
ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
КВКбШвнг 7х1,0
2.568
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
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