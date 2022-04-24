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Кабель КВКбШвнг 5х1,5

КВКбШвнг 5х1,5
1.144
км
ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
КВКбШвнг 5х1,5
0.240
км
ООО «Спринтэнерго»
Пермь
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