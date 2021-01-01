1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката 3. Разделительный слой из ПВХ пластиката 4. Конструкция элементов защитного покрова: — без подушки — броня из стальных оцинкованных проволок — наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга пониженной горючести
Применение кабеля КВКбШвнг 10х4,0
— Контрольные кабели КВКбШвнг(A) предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ — Кабельное изделие КВКбШвнг(A) находит свое применение на открытом воздухе и внутри зданий — Кабель КВКбШвнг(A) применяется для монтажа в агрессивных средах, например, при повышенной коррозии, регулярных механических нагрузках — Продукция КВКбШвнг(A) часто используется для протяжки в каналах и тоннелях, а также в земле
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