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Кабель КВКбШвнг 10х1,0

КВКбШвнг 10х1,0
0.215
км
ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
КВКбШвнг 10х1,0
0.030
км
АО «РКК»
Москва
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