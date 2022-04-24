1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката 3. Разделительный слой из ПВХ пластиката 4. Конструкция элементов защитного покрова: — без подушки — броня из стальных оцинкованных проволок — наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга
Применение кабеля КВКбШв 4х4,0
— Контрольные кабели КВКбШв предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ — Кабель КВКбШв используется для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка продукции КВКбШв разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту — Кабельное изделие КВКбШв проявляет устойчивость к различным механическим нагрузкам
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