Применение кабеля КВКбШв 4х1,5

— Контрольные кабели КВКбШв предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ

— Кабель КВКбШв используется для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка продукции КВКбШв разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту

— Кабельное изделие КВКбШв проявляет устойчивость к различным механическим нагрузкам