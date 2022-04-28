Применение кабеля КВБбШвнг(A)-LS 37х1,5

— Назначение контрольного кабеля КВБбШвнг(A)-LS заключается в неподвижном присоединении к электроприборам, распределительному оборудованию и аппаратам при показателях максимального постоянного напряжения 1 кВ и переменного 0,66 кВ частотой не более 100 Гц

— Кабель КВБбШвнг(A)-LS можно устанавливать под открытым небом, в земле, туннелях, каналах при наличии агрессивных воздействующих факторов, а также в местах, в которых наблюдается действие блуждающих токов, при соблюдении условия, что изделие не будет подвергаться сильным растягивающим усилиям

— За счет своих технических характеристик (например, нераспространения горения при пучковой прокладке) кабель КВБбШвнг(A)-LS находит применение в зонах с высокой опасностью взрывов и пожаров