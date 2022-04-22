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Кабель КВБбШвнг(A)-LS 27х1,0

КВБбШвнг(A)-LS 27х1,0
0.508
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВБбШвнг(A)-LS 27х1,0
1.463
км
383 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
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