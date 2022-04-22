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Кабель КВБбШвнг(A)-LS 19х2,5

КВБбШвнг(A)-LS 19х2,5
0.678
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВБбШвнг(A)-LS 19х2,5
0.803
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВБбШвнг(A)-LS 19х2,5
0.730
км
688,89 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВБбШвнг(A)-LS 19х2,5
0.708
км
395,97 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВБбШвнг(A)-LS 19х2,5
0.047
км
563 600,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШвнг(A)-LS 19х2,5
0.055
км
349,30 RUB
ООО «ЭлектроТрейд»
Брянск
КВБбШвнг(A)-LS 19х2,5
0.120
км
460,00 RUB
ООО «Спектр-Кабель»
Череповец
КВБбШвнг(A)-LS 19х2,5
1.590
км
588,17 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
КВБбШвнг(A)-LS 19х2,5
0.043
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КВБбШвнг(A)-LS 19х2,5
0.160
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВБбШвнг(A)-LS 19х2,5
0.089
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
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