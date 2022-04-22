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Кабель КВБбШвнг(A)-LS 19х1,5

КВБбШвнг(A)-LS 19х1,5
0.168
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВБбШвнг(A)-LS 19х1,5
0.707
км
ООО «Энерго Консалт»
Москва
КВБбШвнг(A)-LS 19х1,5
0.822
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВБбШвнг(A)-LS 19х1,5
1.124
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВБбШвнг(A)-LS 19х1,5
1.137
км
471,03 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВБбШвнг(A)-LS 19х1,5
2.035
км
259,84 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВБбШвнг(A)-LS 19х1,5
0.113
км
329 800,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШвнг(A)-LS 19х1,5
0.050
км
ООО «РусКаб»
Пермь
КВБбШвнг(A)-LS 19х1,5
0.119
км
303,22 RUB
ООО «КабельСтар»
Щербинка
КВБбШвнг(A)-LS 19х1,5
0.107
км
305,00 RUB
ООО «Спектр-Кабель»
Череповец
КВБбШвнг(A)-LS 19х1,5
3.176
км
390,61 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
КВБбШвнг(A)-LS 19х1,5
0.450
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВБбШвнг(A)-LS 19х1,5
0.123
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
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