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Кабель КВБбШвнг(A)-ХЛ 5х2,5

КВБбШвнг(A)-ХЛ 5х2,5
2.219
км
ООО «РусКаб»
Пермь
КВБбШвнг(A)-ХЛ 5х2,5
0.332
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
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