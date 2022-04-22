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Кабель КВБбШвнг(A)-ХЛ 5х1,0

КВБбШвнг(A)-ХЛ 5х1,0
0.190
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВБбШвнг(A)-ХЛ 5х1,0
1.895
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШвнг(A)-ХЛ 5х1,0
0.299
км
84 700,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШвнг(A)-ХЛ 5х1,0
0.100
км
АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
КВБбШвнг(A)-ХЛ 5х1,0
0.117
км
ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КВБбШвнг(A)-ХЛ 5х1,0
0.339
км
ООО «Кабельный Завод Кабэкс»
Ревда
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