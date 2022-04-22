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Кабель КВБбШвнг(A)-ХЛ 4х1,0

КВБбШвнг(A)-ХЛ 4х1,0
0.040
км
ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КВБбШвнг(A)-ХЛ 4х1,0
0.005
км
70 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШвнг(A)-ХЛ 4х1,0
3.761
км
ООО «Энергоцентр-ЕК»
Екатеринбург
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