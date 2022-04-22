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Кабель КВБбШвнг(A)-ХЛ 19х2,5

КВБбШвнг(A)-ХЛ 19х2,5
0.353
км
560 200,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШвнг(A)-ХЛ 19х2,5
0.060
км
АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
КВБбШвнг(A)-ХЛ 19х2,5
0.476
км
ООО «РусКаб»
Пермь
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