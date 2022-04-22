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Кабель КВБбШвнг(A)-ХЛ 14х1,0

КВБбШвнг(A)-ХЛ 14х1,0
0.148
км
189 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШвнг(A)-ХЛ 14х1,0
0.403
км
189 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШвнг(A)-ХЛ 14х1,0
0.074
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВБбШвнг(A)-ХЛ 14х1,0
0.430
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШвнг(A)-ХЛ 14х1,0
0.046
км
ООО «Кабельный Завод Кабэкс»
Ревда
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