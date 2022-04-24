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Кабель КВБбШвнг(A) 5х1,0

КВБбШвнг(A) 5х1,0
0.494
км
ООО «ТКС»
Краснодар
КВБбШвнг(A) 5х1,0
0.278
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВБбШвнг(A) 5х1,0
0.040
км
ООО «ТелеКабель»
Казань
КВБбШвнг(A) 5х1,0
0.152
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВБбШвнг(A) 5х1,0
1.986
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
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