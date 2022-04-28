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Кабель КВБбШвнг(A) 4х1,5

КВБбШвнг(A) 4х1,5
0.595
км
ООО «Квин»
Пермь
КВБбШвнг(A) 4х1,5
0.219
км
АО «Завод «ЭнергоКабель»
Электроугли
КВБбШвнг(A) 4х1,5
0.219
км
ЗАО «МТД «ЭнергоРегионКомплект»
Электроугли
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