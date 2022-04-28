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Кабель КВБбШвнг(A) 19х2,5

КВБбШвнг(A) 19х2,5
0.189
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВБбШвнг(A) 19х2,5
6.150
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВБбШвнг(A) 19х2,5
0.189
км
274,33 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВБбШвнг(A) 19х2,5
0.115
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
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