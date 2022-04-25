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Кабель КВБбШвнг(A) 14х1,5

КВБбШвнг(A) 14х1,5
0.151
км
ООО «ТКС»
Краснодар
КВБбШвнг(A) 14х1,5
0.076
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВБбШвнг(A) 14х1,5
0.228
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВБбШвнг(A) 14х1,5
0.050
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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