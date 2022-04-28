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Кабель КВБбШвнг(A) 10х1,5

КВБбШвнг(A) 10х1,5
0.281
км
ООО «ТКС»
Краснодар
КВБбШвнг(A) 10х1,5
0.070
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВБбШвнг(A) 10х1,5
0.034
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
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