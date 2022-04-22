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Кабель КВБбШвнг 7х1,5

КВБбШвнг 7х1,5
0.165
км
ООО «ЕлЭнерго»
Москва
КВБбШвнг 7х1,5
0.285
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВБбШвнг 7х1,5
0.225
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КВБбШвнг 7х1,5
0.210
км
125 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШвнг 7х1,5
0.170
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
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