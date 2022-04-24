1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката 3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде лент из полиамидной, полиэтилентерефталатной плёнки или из крепированой бумаги 4. Конструкция элементов защитного покрова: — Без подушки — Броня из двух стальных оцинкованных лент — Наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга

Применение кабеля КВБбШв 5х6,0

— Контрольные кабели КВБбШв предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ

— Кабели марки КВБбШв применяются для прокладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях) в условиях агрессивной среды, в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям и при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации

— Кабели КВБбШв не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы ГОСТ 12176-89)