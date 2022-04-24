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Кабель КВБбШв 5х2,5

КВБбШв 5х2,5
0.550
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВБбШв 5х2,5
0.164
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШв 5х2,5
0.133
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВБбШв 5х2,5
0.311
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВБбШв 5х2,5
0.082
км
112,48 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВБбШв 5х2,5
0.046
км
ООО «ТехСнабЭлектро»
Самара
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