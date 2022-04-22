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Кабель КВБбШв 5х1,0

КВБбШв 5х1,0
1.543
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВБбШв 5х1,0
0.102
км
ООО «Элкаб»
Екатеринбург
КВБбШв 5х1,0
0.095
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВБбШв 5х1,0
2.015
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШв 5х1,0
0.680
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВБбШв 5х1,0
0.190
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВБбШв 5х1,0
0.410
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВБбШв 5х1,0
0.934
км
85,70 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВБбШв 5х1,0
0.083
км
ООО «Кабель комплект»
Челябинск
КВБбШв 5х1,0
0.179
км
ООО «Кабель комплект»
Челябинск
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