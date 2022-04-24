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Кабель КВБбШв 4х6,0

КВБбШв 4х6,0
0.210
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВБбШв 4х6,0
1.348
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
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