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Кабель КВБбШв 4х1,0

КВБбШв 4х1,0
0.018
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВБбШв 4х1,0
0.829
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШв 4х1,0
0.016
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВБбШв 4х1,0
0.095
км
ООО «Элкаб»
Екатеринбург
КВБбШв 4х1,0
0.119
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВБбШв 4х1,0
1.991
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
КВБбШв 4х1,0
1.991
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВБбШв 4х1,0
0.018
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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